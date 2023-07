Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони великої Британії.

Зазначається, що останніми днями спостерігалося посилення артилерійських обстрілів на північній ділянці лінії фронту, в Луганській та Харківській областях і, ймовірно, це супроводжувалося деяким збільшенням атак російських невеликих груп, проте ситуація не зовсім зрозуміла через російську дезінформацією.

У відомстві вказують що держава-агресорка, ймовірно, досягла лише незначних успіхів, але її відновлена ​​активність на півночі підкреслює важливість району для Кремля, оскільки вона нині відчуває значний тиск у південному запорізькому секторі.

"Західне угруповання військ Росії, ймовірно, намагається просунутися назад до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, володіння якою Росія майже точно вважає однією зі своїх основних цілей війни", – йдеться в повідомлення.

