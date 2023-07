Про це йдеться на сайті WTA.

"Перші чемпіони Вімблдону 2023 року визначилися в четвер, Людмила Кіченок з України та Мате Павич з Хорватії перемогли китаянку Сюй Іфань і бельгійця Йорана Флігена з рахунком 6-4, 6-7(9), 6-3 і виграли титул у змішаному парному розряді", – йдеться в повідомленні.

Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 👏 #Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y

У першому сеті перемогу здобули Кіченок та Павич. У другому сеті на тай-брейку Кіченок та Павич вийшли вперед 8-7 і втратили матчбол. У вирішальному сеті за рахунку 4:3 тенісисти реалізували єдиний брейк-поїнт і потім успішно провели гейм на своїй подачі.

"Бути чемпіоном Вімблдону в змішаному парному розряді — це неймовірно. Мені дуже сподобалося грати з Мате. Він чудовий гравець... Останні десять днів для мене це був справді чудовий час", – сказала Кіченок на своїй післяматчевій пресконференції.

Кіченок стала першою представницею України, яка виграла трофей Grand Slam у змішаному парному розряді. Також Людмила – лише третя українська тенісистка, яка стала чемпіонкою на "мейджорі".

The first silverware lifted at The Championships 2023 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/Qqf58MuLk0