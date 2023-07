Поєдинок, що тривав 1 годину 16 хвилин, завершився поразкою Світоліної з рахунком 3:6, 3:6. Суперниця українки зазначила, що матч був дуже важким, а суперниця грала на відмінно.

The moment @VondrousovaM reached her first #Wimbledon final pic.twitter.com/zzLU8WysIp