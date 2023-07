Про це повідомляє сайт WTA.

У першому сеті українка переграла полячку з рахунком 7:5. У другій партії Світоліна поступилася у тайбрейку, однак у третьому сеті українка впевнено взяла партію з рахунком 6:2 і перемогла в матчі.

"Насправді я не знаю, що зараз відбувається в моїй голові (сміється). Це дійсно просто неймовірно. Я дуже-дуже щаслива, що мені випав такий шанс знову тут зіграти, провести цей чудовий матч у такій чудовій атмосфері. Це насправді були дивовижні емоції", — розказала тенісистка після гри.

У півфіналі Світоліна зіграє з представницею Чехії Маркетою Вондроушовою. Це буде другий раз в кар'єрі Світоліної, коли вона зіграє в півфіналі Вімблдона.

magical run continues 🤍 @ElinaSvitolina punches her ticket into the #Wimbledon semifinal taking out the World No.1 Swiatek, 7-5, 6-7(5), 6-2! pic.twitter.com/GfKQQy2xR5

"I hope Harry Styles is watching 🫶" 😂



Elina Svitolina had to sell her tickets so she could play tonight, sorry @Harry_Styles !#Wimbledon pic.twitter.com/BB1vtXfC5O