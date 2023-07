Про це вона написала у своєму Twitter.

"Досить неприємна ніч. За повідомленнями, російські БПЛА атакували Київ з кількох напрямків, зокрема район, в якому я живу, та сусідній з ним. Не дивно, що було так гучно. Сьогодні вранці я вдячна українській протиповітряній обороні й своєму укриттю без вікон. Тепер час подихати свіжим повітрям", - написала Мелінда Сіммонс.

Pretty nasty night. 🇷🇺 UAV attacks on Kyiv from several directions, reportedly, including the district I live in and its neighbour. No wonder things got so loud. This morning I’m grateful for 🇺🇦 air defence and for my windowless shelter. Now time to get some air.