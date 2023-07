Про це йдеться у звіті, який опубліковано на сайті ISW.

Про нібито успіхи російських військ на цьому напрямку свідчать геолоковані кадри роботи української артилерії по позиціях поблизу населеного пункту Торське.

1: I saw a rather concerning video today which is actually posted two days ago (likely filmed days before release) of Ukrainian artillery hitting Russian positions in Torske, a town halfway between Kreminna and Lyman.https://t.co/90pjF12QYP pic.twitter.com/6Uk2sJrrV3