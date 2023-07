Відповідне доручення МЗС дав президент Володимир Зеленський, про що він сам заявив на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати покинути Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", - сказав Зеленський.

Глава держави закликав владу Грузії передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для лікування та догляду.

"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі", - додав Зеленський.

Як писали "Українські Новини", раніше сьогодні, 3 липня, у Грузії відбулося чергове судове засідання у справі Лукашенка.

Колишній грузинський лідер, який перебуває у в'язниці, був присутній на засіданні онлайн і показав, у якому стані зараз перебуває.

@SaakashviliM joined the trial hearing remotely

"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK