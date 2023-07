Саакашвілі вперше за кілька місяців взяв участь у судовому процесі та звернувся до лідерів "Грузинської мрії", зокрема голови парламенту Шалви Папуашвілі, який раніше закликав до вибачень всіх включно з євродепутатами, хто вимагав звільнення третього президента. За словами Папуашвілі, вони причетні до "кампанії дезінформації".

Михеіл Саакашвілі. Фото: сриншот відео

"Виходить, що Європа має вибачитися за вимогу мого звільнення. Хочу відповісти так званому голові парламенту, це ви повинні вибачитися, що довели мене до такого стану. Ви довели мене до цієї ситуації, ви повинні вибачитися перед євродепутатами, переді мною, перед моєю родиною, перед державою Україна, що її громадянин опинився в цій ситуації, перед усіма грузинами, що засновник грузинської держави поставлений у цю ситуацію. ситуації. Папуашвілі, подивіться на мене уважно", - сказав Саакашвілі.

Після цього політик підняв футболку, щоб показати свою фізичну форму, зазначає видання.

@SaakashviliM joined the trial hearing remotely

"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK