Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провели рейд в рамках "масштабних зусиль по боротьбі з тероризмом" у місті Дженін, залучивши до операції від 500 до 1000 співробітників ізраїльської служби безпеки. FT пише, що з 2006 року Ізраїль не використовував безпілотники у цій зоні та називає дії країни найбільш активними після 2002 року.

"Останніми місяцями Дженін став притулком для тероризму — ми покладаємо цьому кінець. Ізраїльські війська ліквідували кількох озброєних осіб, заарештували інших, знайшли й знищили безліч об’єктів для виготовлення зброї та бомб — деякі з них у промислових масштабах. Сили діють у густонаселеному районі та роблять це з мінімальною шкодою для мирного населення", - заявив прем'єр-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху.

The Jenin Camp is a terrorist stronghold.



We will not standby idle while terrorists continue to harm civilians using Jenin Camp as a hideout. pic.twitter.com/iDcluNkmVP