Ракетний залп був запущений з території Лівану на північ Ізраїлю. Ізраїльська система "Залізний купол" перехопила щонайменше одну ракету, повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

"Ліванські джерела стверджують, що ракетний залп був запущений з таборів палестинських біженців. У оборонному відомстві Ізраїлю вважають, що такі дії не можуть бути здійснені без схвалення Хезболли. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вперше з лютого збирає кабінет безпеки для оцінки ситуації на півночі Ізраїлю", - сказано у повідомленні.

Israeli media report that dozens of missiles were fired from #Lebanon into northern #Israel . Prime Minister Netanyahu holds an emergency security meeting. pic.twitter.com/TLAtxG9F6K

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що з Лівану було запущено близько 30 ракет, половина з яких була перехоплена, а п'ять впали в житлових кварталах Ізраїлю. Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих від обстрілів.

#BREAKING: Palestinian terrorists supported by #Hezbollah terror organization in #Lebanon launched several unguided rockets at the villages in North of #Israel. Some of the rockets hit residential areas while #IronDome air defence systems of #IDF shot-down most of them. Moment of… pic.twitter.com/2fAhbOsBgT