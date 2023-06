В ніч на 30 червня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе з південно-східного напрямку. Про це йдеться в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Так, повідомляється, що росіяни завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищили 10 із 13 ударних дронів Shahed-136/131.

Попередньо без жертв.

Інфографіка: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, Україна контролює власний повітряний простір, однак потрібно більше систем ППО, які вже показали свою ефективність на полі бою.

Раніше повідомлялося про те, що Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть українців про загрози атак дронами та можливих ракетних ударів у Telegram-каналі.

Також Ігнат заявив, що Україна може отримати винищувачі F-16, однак коли це станеться - питання залишається відкритим.