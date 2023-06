Про це йдеться в новому розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Так, вказується, що в межах ширшого контрнаступу Україна отримала поштовх у своїх штурмах навколо Бахмута в Донецькій області. Зокрема, в операції за участі кількох бригад українські війська досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста.

"Було небагато доказів того, що Росія зберігає будь-які значні резерви оперативного рівня сухопутних сил, які можна було б використовувати для посилення проти багатьох загроз, з якими вона зараз стикається у сильно розділених секторах – від Бахмута до східного берега Дніпра з відстанню понад 200 км", – зазначили в британській розвідці.

