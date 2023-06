"Російській солдат, я міністр оборони України Олексій Резніков. Тебе зрадили. Твоя війна не тут, не в Україні, війна вже у тебе вдома. Йди додому, захищай свій дім, обійми своїх близьких. Ми не будемо стріляти тобі у спину. Нам не потрібна російська земля, займися своєю країною, займися своєю долею. У тебе ще є шанс вижити", - сказав глава Міноборони.

russian soldiers must leave Ukraine and go save their homes from the war that the kremlin has unleashed within russia. The enemies of russian soldiers and the russian people are not in Ukraine. They are in moscow. pic.twitter.com/bJ1Nm6tCfh