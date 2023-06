Уночі 23 червня військові країни-агресорки РФ завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу окупанти спрямували атаку на військовий аеродром у Хмельницькій області. Про це йдеться в повідомленні Повітряних Сил ЗС України.

Так, повідомляється, що пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.

Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

Українські захисники знищили 13 ракет окупантів. Інфографіка: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, вночі 22 червня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про зліт п’яти стратегічних бомбардувальників російської окупаційної армії.

Раніше повідомлялося про те, що просування підрозділів Сил оборони України триває на півдні країни, де їм вдається просуватися вперед і досягати часткових успіхів. На сході українські військові проводили як наступальні, так і оборонні дії.

Також аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що тактика ЗСУ може бути спрямована на виснаження російських військ з подальшим потужним проривом їхніх ліній оборони.