Вночі 22 червня російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами "Shahed-136/131". Ця атака була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури України. Про це йдеться в повідомленні Повітряних Сил ЗС України.

Так, з бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Також зафіксовано пуски чотирьох іранських "шахедів" – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

"На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України", - повідомили в ПС.

Інфографіка: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських ударних БпЛА "Shahed". Усі "Шахеди" знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, у ніч проти 22 червня російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками типу Shahed-136. Один дрон влучив у складське приміщення.