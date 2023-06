Про це повідомив веб-портал Defence Express.

У танк було закладено 6 тонн тротилу – ймовірно, росйські військові намагалися в’їхати цим танком в українські окопи та підірвати його, але машина спершу наштовхнулася на міни в 100 метрах від українських позицій, а потім була знищена пострілом з протитанкового гранатомету.

Відеозапис з "танком-камікадзе" демонструє головний недолік таких машин – вони аж ніяк не маленькі та їх дуже добре видно здалеку. Окупанти не використовували дистанційне управління машини, а просто заблокували педаль газу, тому вона просувалася по прямій до українських позицій.

#Ukraine The Russian Army sent a T-54/55 VBIED filled with 6 tonnes of TNT at AFU lines near Marinka, Donetsk Oblast.



The attempt failed as the remotely-controlled bomb ran into a mine 100m from the front line, and was then hit by a Ukrainian RPG shot, causing a huge explosion. pic.twitter.com/sXXI57wV7v