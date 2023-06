Так, за даними відомства, останніми днями тривають запеклі бої – найбільш інтенсивні зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

Вказується, що на всіх зазначених напрямках Україна продовжує вести наступальні операції і досягла невеликих успіхів.

В огляді додали, що тим часом ворожі війська на півдні часто проводять відносно ефективні оборонні операції.

"Обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з моменту піка битви за Бахмут у березні", – повідомило оборонне відомство Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 June 2023.



