Про це генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив у своєму Twitter-акаунті.

Костін провів розмову з Комісаром ЄС з питань юстиції Дідьє Рейнерсом, під час якої розповів йому про наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС.

"Понад 40 тисяч людей перебувають під загрозою затоплення. Українська влада евакуює понад 17 000 осіб. На жаль, понад 25 000 мирних жителів перебувають на території, підконтрольній Росії", — сказав Костін.

За його словами, окупаційна адміністрація Херсонської області не проводить евакуацію жителів населених пунктів на лівому березі регіону.

Костін висловив сподівання, що у відповідь на дії Росії буде адекватна реакція європейської та світової спільноти.

Just had a conversation with EU Commissioner @dreynders. Provided him with the latest information on the consequences of the heinous international crime committed by Russian occupiers—blowing up of the Kakhovka dam.



Over 40 thousand people are in danger of being flooded.… pic.twitter.com/18BEz8SVxE