Від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

В 2023 році Україна отримала вже 6 млрд доларів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.

Грантові кошти надані як частина четвертого додаткового фінансування в рамках проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, а саме: на виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком реалізує Проект PEACE in Ukraine та забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку.

У співпраці з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проект USAID SOERA, Мінфін реалізує моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у 2022 році в рамках Проекту.

Наразі в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів України публікує детальну інформацію про видатки державного бюджету 2022 року, які компенсували іноземні партнери, у тому числі США, у рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, PEACE in Ukraine).

28 квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.