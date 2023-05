Про це вона написала у своєму Twitter.

Брінк зазначила, що вчора Україна, Європа та Сполучені Штати відзначали перемогу над тиранією, натомість Росія "відзначає 9 травня ще більшою кількістю ракет і безпілотників, запущених у бік українських міст і мирних жителів, поки вони сплять".

Ukraine, Europe, and the United States commemorated victory over tyranny yesterday. Russia marks May 9 with more missiles and drones launched toward Ukrainian cities and sleeping civilians.