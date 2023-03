Протягом останніх двох тижнів вулиці французької столиці всіяні переповненими сміттєвими контейнерами, деякі з яких підпалюють протестувальник на знак протесту проти пенсійної реформи, пише агентство. За словами федерального секретаря відділу громадських послуг профспілки робітників Франсуа Лівартовскі, страйк триватиме до понеділка. Сміттярі не виходять на роботу вже другий тиждень.

"За даними міської влади, станом на середу на тротуарах міста залишалося близько 9500 тонн сміття, у роботі лише близько сотні сміттєвозів, повідомила газета Le Parisien. За словами Лівартовського, містом у звичайні дні їздить близько 250 вантажівок. Половина районів міста покладаються на комунальних працівників для збору сміття. З минулого тижня влада реквізувала 674 працівників і 11 підрядних компаній, йдеться в заяві поліції Парижа", - сказано у повідомленні.

For more than a week now, trash has been piling up as garbage workers in Paris and other French cities have been on strike, protesting President Emmanuel Macron’s plan to raise the age when most workers begin collecting a government pension to 64, from 62. https://t.co/WXAPZBaV5Z pic.twitter.com/PZ4u2gCnu2