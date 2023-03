Про це в понеділок, 20 березня, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні Сполучені Штати оголосили про новий критично важливий пакет військової допомоги Україні для відсічі агресії Росії", — написав Блінкен у своєму Twitter-акаунті.

Today the United States announced a critical new package of military assistance for Ukraine to repel Russia’s aggression. We stand #UnitedWithUkraine.