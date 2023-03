Про це повідомляють у соцмережах турніру.

Костюк здобула перемогу з рахунком 6:3, 7:5. Це перший титул у кар'єрі Костюк в одиночному розряді.

Після перемоги Марта Костюк не стримала сліз, а потім пройшла повз Грачову, не потиснувши їй руку. При цьому українка привітала суддю зустрічі та глядачів на корті.

Також Костюк відмовилась від фото з Грачовою та нагородами. Раніше Марта не тисла руку своїм білоруським суперницям.

Під час своєї промови у якості переможності Костюк крикнула "Слава Україні!".

Marta Kostyuk said she won't shake hands with Russians & she did that exactly even after winning her first title 👌 pic.twitter.com/7W23wNp1JG