Wines of Ukraine на ProWein 2023: новий старт

На ProWein — найбільшій міжнародній виставці вин у Дюссельдорфі вперше буде представлено українські вина від 10 виноробів під брендом Wines of Ukraine.

Про це повідомляється в пресреліз виноробів.

Українські вина вже неодноразово брали участь у ProWein. Але вперше Асоціація крафтових виноробів України, котра є ініціатором створення бренду Wines of Ukraine, представить відвідувачам виставки більш широку перспективу українського виноробства.

Асоціація крафтових виноробів України була створена у 2021 році. Її задачі — координація та розвиток української виноробної галузі, підвищення конкурентоспроможності українських вин на міжнародному рівні та просування бренду Wines of Ukraine.

В умовах війни Асоціація також приділяє значну увагу відновленню зруйнованих виноробень та розмінуванню виноградників на територіях, звільнених від російської окупації. Наразі до Асоціації входять 72 виробні.

“Саме зараз наша задача — активно розвивати бренд Wines of Ukraine,” — вважає Світлана Цибак, представниця Wines of Ukraine, голова Асоціації крафтових виноробів України та директорка з розвитку Beykush Winery. — "Увага до України у світі надзвичайна. Ми маємо розповісти про те, що, попри війну, життя триває, ми продовжуємо вирощувати виноград і виробляти вино, що вже визнане світом. Ми раді робити свою справу, працювати на нашу Перемогу”.

На стенді Wines of Ukraine на ProWein будуть представлені 10 виноробних компаній:

Beykush Winery (Миколаївщина)

(Миколаївщина) Father’s Wine VВ (Тернопільщина)

(Тернопільщина) Виноробня князя Трубецького (Prince Trubetskoi Winery) (Херсонщина)

(Херсонщина) Chateau Chizay (Закарпаття)

(Закарпаття) Stakhovsky Wines (Закарпаття)

(Закарпаття) Крафтова виноробня Biologist (Київщина)

(Київщина) Виноробня Колоніст (Одещина / Південна Бессарабія)

(Одещина / Південна Бессарабія) Villa Tinta (Одещина / Південна Бессарабія)

(Одещина / Південна Бессарабія) My Wine by Eduard Gorodetsky (Одещина)

(Одещина) 46 Parallel Wine Group (Одещина).

Вчергове учасником експо стане виноробня SHABO Family Winery з Одещини з власним стендом. Також свої вина презентує найбільший виробник ігристих — компанія Artwinery.

Українські винороби щодня стикаються з жахіттями та викликами російської агресії. Деякі виноробні постраждали більше, ніж інші. Виноробня князя Трубецького, історичне шато, що розташоване у Херсонській області, пережило російську окупацію. Власникам виноробні вдалося зберегти персонал підприємства, але навіть зараз, після деокупації, достеменно не відомо, в якому стані перебувають виробничі потужності, старовинні винні підвали, ресторан та готельний комплекс. Потрапити туди досі неможливо, оскільки шато перебуває під обстрілами. Частина виноградників досі не розмінована. Попри виклики, Виноробня князя Трубецького бере участь у ProWein 2023.

Міжнародна винна спільнота вже знає дещо про українське виноробство, вважаючи Україну “молодим” винним регіоном. Але з історичної точки зору традиції виноробства на території України існують кілька тисячоліть.

"Наша головна мета — відновити справедливість і повернути Україну на світову карту виноробства. Виноробство на теренах України існує з часів трипільської культури (тобто — 7 тисяч років). Найбільшого розквіту воно набуло між 7-1 століттям до нашої ери. Ми маємо різноманітні теруари, десятки локальних сортів винограду, а найголовніше — нову генерацію виноробів, котрі переосмислили досвід пращурів, пов’язали це з сучасними тенденціями та готові представити світу нову історію українського виноробства", — зазначає Сергій Клімов, представник команди Wines of Ukraine, засновник Kyiv Food and Wine Festival, ідеолог та співвласник Like a Local’s wine bar.

"Ми дуже раді, що Україна має таку чудову можливість презентувати свої вина професіоналам з усього світу", — ділиться своїми думками Вікторія Агромакова, представниця Wines of Ukraine та засновниця виставки Wine&Spirits Ukraine. — "Українські вина заслуговують на визнання та захоплення, і наше завдання - поширювати інформацію про них та розвивати наш міжнародний бізнес. Ми дуже цінуємо підтримку, яку отримує Україна у всьому світі. Допомога Україні — це сталий тренд, і ProWein не є винятком. Ми дуже вдячні українському консульству в Дюссельдорфі за допомогу та увагу, а також — нашим партнерам, Програмі USAID "Конкурентоспроможна економіка України", за їхній цінний внесок, підтримку учасників Wines of Ukraine та віру в українське виноробство".

"Сьогодні українські бізнеси стикаються з безліччю нових викликів: втрачають виробництва, ринки збуту, переїжджають до безпечних територій. Тому допомога у відновленні та розвитку бізнесу під час війни – одна з наших пріоритетних задач. Ми надаємо підтримку українським виноробам-учасникам ProWein, оскільки бачимо тут нашу спільну мету: сприяти покращенню бізнес-середовища в Україні та стимулювати український експорт", — коментує Олеся Залуська, керівник Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". — "Ми любимо українські вина, цінуємо майстерність та стійкість українських виноробів і віримо в їхнє успішне міжнародне майбутнє. Разом переможемо".

Коли: 19-21 березня 2023.

Де: Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Germany.

Стенд Wines of Ukraine: зал 12 / місце A03.

Переглянути профілі учасників можна тут.