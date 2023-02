Зазначають, що космічний камінь був лише один метр завширшки, проте його змогли засікти, розрахувати траєкторію і заздалегідь передбачити падіння.

За даними Європейського космічного агентства (ESA), це метеороїд під назвою Sar 2667. Він увійшов в атмосферу Землі близько 4 ранку.

Meteor #Sar2667 lights up the sky in northern France. Le Havre Webcam. pic.twitter.com/rZfcTkqi6k