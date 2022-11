Про це повідомили в NASA.

Планується, що ракета Space Launch Systems виведе на орбіту корабель Orion, який облетить Місяць та повернеться на Землю.

Місія Artemis 1 – перша спроба США підготувати пілотований політ на Місяць після місій Apollo наприкінці 1960-х – на початку 1970-х.

Ракета SLS має 100 метрів заввишки, вона призначена для запуску апаратів у далекий космос.

Ракета створена для дослідження глибокого космосу і може перенести дослідників далі, ніж будь-коли раніше.

Політ корабля Orion триватиме близько 3 тижнів. На боту корабля є три манекени, схожих на астронавтів. На цих манекенах закріплені датчики, які будуть передавати на Землю все, що могли б відчути живі люди під час подорожі на Місяць.

У рамках наступної місії Artemis II планується перший пілотований політ Orion, а під час Artemis III – планується висадка астронавтів на Місяці.

Відео пуску ракети відбулося в прямому ефірі.

The Space Launch System has roared to life, launching the @NASA_Orion spacecraft on its journey for #Artemis I! Look out Moon, we are on the way! pic.twitter.com/0LFWexJhcC