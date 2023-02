Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Рік опору України й компанії мають визначитися: або вони на боці України та права на свободу і не шукають способів завдати шкоди, або ж вони на боці РФ та її "права" вбивати та захоплювати території", - пише Подоляк.

Також радник голови Офісу президента закликав обрати на чиєму вона боці безпосередньо головного виконавчого директора компанії "SpaceX" Гвен Шотвелл.

A year of 🇺🇦 resistance & companies have to decide:

-Either they are on the side of 🇺🇦 & the right to freedom, and don’t seek ways to do harm.

-Or they are on RF’s side & its "right" to kill & seize territories.#SpaceX (Starlink) & Mrs. #Shotwell should choose a specific option