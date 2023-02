Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян у своєму Twitter.

"Ми не відвернемося від трагедії, яку переживає Туреччина, навіть якщо Україна сама є об'єктом повномасштабного вторгнення. 87 рятувальників, парамедиків із належним спорядженням прибули, щоб допомогти та ліквідувати наслідки землетрусу. Життя – це найцінніше", - написала вона.

We will not turn its head away from the tragedy 🇹🇷is going through, not even when 🇺🇦 is the subject of a full fledged invasion.87 rescuers,paramedics,with proper gear have arrived to assist and liquidate the aftermath from the earthquake. Life is the most valuable thing pic.twitter.com/fO2AuuxyJW