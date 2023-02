Щонайменше 1498 людей загинули та ще 8533 отримали поранення в 10 провінціях Туреччини після двох сильних землетрусів в результаті землетрусу, про це повідомляє у понеділок Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

За даними AFAD, на південному сході Туреччини за добу сталися два землетруси магнітудою понад сім (о 04.17 за місцевим часом - 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів). За даними Управління, у провінціях Кахраманмараш, Кіліс, Діярбакир, Адана, Османіє, Газіантеп, Шанліурфа, Адіаман, Малатья та Хатай зруйновано 2 834 забудови, загалом сталося 120 підземних поштовхів.

Search and rescue teams working hard to reach survivors after 7.4 magnitude quake jolted southern Türkiye early Monday https://t.co/Ydbs1S6hWQ pic.twitter.com/KK3jpnRITy

Влада Туреччини закликала населення не повертатися до будинків через побоювання повторних поштовхів. Наразі немає загрози цунамі, яке б вплинуло на східне Середземноморське узбережжя Туреччини, повідомляє AFAD.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган назвав стихійне лихо найбільшою катастрофою з часів землетрусу в Ерзінджані в 1939 році минулого століття.

В країні призупинено шкільне навчання до 13 лютого, також призупинено всі національні спортивні заходи, які проводяться в Туреччині.

Search and rescue work continues in southern Türkiye to save those caught in heavy earthquakes pic.twitter.com/2U5OthNJHa