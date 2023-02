Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у своєму Twitter.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми подарували Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками найближчим часом ми будемо навчати Збройні сили України використовувати цю техніку. Канада продовжуватиме #StandWithUkraine", – написала вона.

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb