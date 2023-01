За його словами, йдеться про сучасні радари ізраїльського виробництва. Зібрати розраховують щонайменш 5 мільйонів євро.

У кампанії, яку назвали "RADAROM!" (англ. Let’s radar!) беруть участь громадські ініціативи "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" та "Stiprūs kartu" ("Сильніші разом"), а також суспільний мовник LRT.

Твіт на підтримку збору опублікував також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

🇱🇹 support organisations join together to buy radars to help protect the sky of 🇺🇦. 5 mln euro for 5 radars. Please help us and help 🇺🇦!



Paypal:

[email protected]

Bank transfer:

Vsi Melyna ir geltona

LT81 7300 0101 7572 0500

Swedbank

SWIFT: HABALT22

Purpose: Lets radar pic.twitter.com/Gc8gHw2f5K