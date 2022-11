Так, він розповів, що збір коштів на три українські морські дрони завершений. Литовці зібрали загалом 750 тис. доларів, а також обрали дронам імена з приставкою "peace" (піс), що з англійської означає "мир".

"Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за $750 000 купимо для України 3 морські безпілотники. І ми назвали їх із гордістю за мир – Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк російський чорноморський флот – бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно", – написав Тапінас.

У кінці повідомлення він додав хештег #PEACEДецподкралсянезаметно.

Lithuanians did it! We closed the fundraising and for $750 000 will buy 3 marine drones for Ukraine



And we named them proudly for peace - Peace Дец , Peace Да and Peace Дюк



russian Black sea fleet - be afraid. PEACE drones will come unnoticably. #PEACEДецподкралсянезаметно pic.twitter.com/2Mx9ys02cj