"Україна рішуче засуджує сьогоднішній напад на посольство Азербайджану в Тегерані, внаслідок якого загинула одна людина та кілька співробітників служби безпеки отримали поранення. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, а пораненим бажаємо якнайшвидшого одужання", – сказано у повідомленні.

Сьогодні стало відомо про напад на посольство Азербайджану в Ірані, в результаті якого загинув охоронець, повідомили в Міністерстві закордонних справ країни, пише Al Jazeera.

"Зловмисник прорвався через пост охорони, вбивши начальника охорони з автомата Калашникова. Поліція Тегерана повідомила, що заарештувала підозрюваного та розслідує мотиви. Підозрюваний увійшов до посольства з двома дітьми й, можливо, був мотивований "особистими проблемами", повідомило напівофіційне інформаційне агентство Ірану Tasnim з посиланням на начальника поліції", – зазначає видання.

Іранський прокурор Мохаммад Шахріарі заявив, що у квітні після візиту до посольства зникла дружина нападника, тому, можливо, чоловік вважає, що його дружина все ще перебувала в посольстві під час нападу, пише Al Jazeera.

Footage from in front of the Azerbaijani embassy in Tehran after the attack. pic.twitter.com/Poyh0WlDsu