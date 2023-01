Так, у відео зазначається, що Шарль Мішель зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і членами парламенту.

"На шляху до Києва. Українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей. Але вони також борються за наші спільні європейські цінності миру та процвітання. Вони потребують і заслуговують нашої підтримки", – цитуються його слова у підписі до відео на сторінці Twitter.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX