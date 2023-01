Про це повідомив веб-портал Defence Express.

"Внаслідок українського високоточного удару в Херсонській області знищено російську РЛС УКХ-діапазону П-18-2. П-18-2 є модернізацією радянської РЛС П-18 з цифровими компонентами та покращеною електронікою", - йдеться в повідомленні.

#Ukraine: A Russian P-18-2 2D VHF surveillance radar was destroyed by a Ukrainian precision strike in #Kherson Oblast.



The P-18-2 is an upgrade of the Soviet P-18 with digital components and improved electronics. pic.twitter.com/KTcAqFNMqr