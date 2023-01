Про це повідомив веб-портал Defence Express.

"Нещодавно впав досить незвичайний безпілотник "Орлан-10", який, як повідомляється, був збитий українськими системами РЕБ. Цей тип пристосований для ураження наземних цілей та несе 4 осколково-фугасні авіаційні бомби у спеціальних підкрилових контейнерах. З 24 лютого 2022 року було збито лише пару бомбардувальників "Орлан", - йдеться у повідомленні.

#Ukraine:A rather unusual Orlan-10 drone fell down recently, reportedly downed by Ukrainian EW systems.



This type is adapted for targeting ground targets and carries 4x OFSP HE-FRAG bomblets in special underwing pods. Only a couple of Orlan bombers were shot down since Feb 24th. pic.twitter.com/PIxwBaEw0r