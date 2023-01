Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Twitter.

"У Бериславі (Херсонська область) росіяни відступили та навмисне підірвали електростанцію", - йдеться у дописі.

Резніков також наголосив, що знищення об'єктів критичної інфраструктури – терористичний акт, але це не зупиняє російських загарбників.

In Beryslav (Kherson region) 🇷🇺 retreated and intentionally blew up a power plant. Art. 51(2) of the Additional Protocol I prohibits destruction of critical infrastructure as terror acts. But this does not stop russian invaders.#tribunal4russia

12/13