Про це вона написала у своєму Twitter.

"Атаки проти української цивільної інфраструктури перед Новим роком продовжуються - Росія здійнсила ще один масований ракетний удар по Україні. Рішуче засуджуємо ці безжальні атаки проти українських громадян. Люди мають бути поруч зі своїми близькими, а не ховатися в укриттях від ракет", - написала вона.

Attacks against 🇺🇦 civilian infrastructure continue before New Year’s Eve, as Russia launches another massive rocket strike against Ukraine. We strongly condemn these merciless attacks on 🇺🇦 citizens. People should be close to their loved ones & not hide in shelters from rockets.