Великобританія надасть Україні гелікоптери Sea King. Відомство зазначає, що вже 10 екіпажів Збройних Сил України пройшли підготовку на зазначених гвинтокрилах, розширивши свої пошуково-рятувальні можливості.

Гелікоптери Westland WS-61 Sea King, що їх випускає Велика Британія, є модифікацію однойменного американського вертольота, відомого як Sikorsky SH-3 Sea King.

🚁 The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.



The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.



