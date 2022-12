Такого висновку дійшли OSINT-дослідники, проаналізувавши фотографії з Будановим із Бахмута.

Пресслужба ГУР повідомила, що 27-28 грудня Буданов побував на передових позиціях у прифронтовому Бахмуті. На північ, схід і південь від міста протягом довгих місяців тривають запеклі бої з російськими окупантами.

Відомство також опублікувало кілька фотографій Буданова в самому Бахмуті. OSINT-дослідники змогли встановити, де було зроблено одну з них зроблено фотографії.

Так, начальник ГУР побував на східній околиці міста, недалеко від якої знаходяться позиції росіян.

Apparently Budanov was only 500-1000m from the actual front in Bakhmut. Geolocated by Ukwarzone. https://t.co/2XI8d4iyIQ pic.twitter.com/0xNGvdIuiy