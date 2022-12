Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter.

"Росія депортувала понад 13 тисяч українських дітей. 4-та Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета "русского мира" інша - вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами", - написав він.

russia deported more than 13,000 🇺🇦 children

The 4th Geneva Convention calls for the facilitation of renewing contact & meeting of family members

But the goal of the "russian world" is different—to kill millions of Ukrainians & to make their children russian#tribunal4russia

