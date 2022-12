Інформацію, оприлюднену раніше ФСБ РФ, підтвердили українські блогери та військові, які були знайомі із загиблими.

Росіяни стверджують, що чотири диверсанти зробили "спробу проникнення на територію Брянської області з України". Там стверджують, що почався бій, під час якого було вбито чотирьох українців.

Також були названі імена загиблих українців: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов.

З української сторони загибель підтвердили низка українських блогерів та телеграм-каналів. Так, український військовослужбовець та лідер націоналістичної організації С14 Євген Карась написав, що знав загиблих.

В ЗСУ загибель українських розвідників поки офіційно не підтвердили.

🕯️During a combat mission behind the enemy lines in #Bryansk Oblast (Russia), four Ukrainian servicemen were killed when they walked into an unmarked minefield.



Yuriy Horovets, Maksym Mykhaylov, Taras Karpyuk and Bohdan Lyahov.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/AYkpfIJvCN