Про це йдеться у Twitter Ради Європи.

"Внаслідок агресії Росії мільйони українців зараз живуть без світла, опалення та води. Сьогодні о 20:00, у найтемніший день у році, Палац Європи вимкне світло на знак солідарності з вами", - йдеться у повідомленні.

As a result of Russia’s aggression, millions of Ukrainians are living right now with no electricity, heating or water.



At 20h today, the darkest day of the year, the @CoE Palais goes dark in solidarity with you.

