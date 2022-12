Про це повідомив проєкт GeoConfirmed в Twitter.

Про "інспекцію", влаштовану Шойгу, повідомлялося 18 грудня. При цьому російське міністерство оборони повідомляло, що Шойгу "здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів". Нібито там Шойгу поспілкувався з російськими військовими та подякував їм.

Волонтери проєкту GeoConfirmed проаналізували відео з Шойгу та встановили, що Шойгу знаходився в десятках кілометрів від позицій окупантів. Окопи, які з ілюмінатора гелікоптера оглядає міністр, знаходяться на відстані 85 кілометрів від лінії фронту: Шойгу знаходився на півночі Криму, в районі міста Армянськ.

They show trenches to proof he flew over the front line while they are giving him an explanation (About what?)

but in reality he is flying 85km behind the front line.

Propaganda it seems.



0:18 = 46.14961, 33.70099 , GeoLocated by our team.



