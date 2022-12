Про це вона написала у Twitter.

"Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі", - йдеться у повідомленні.

Drones in Kyiv this morning, but I know waking up to Russia's bombs is an all too common experience endured with bravery and dignity across Ukraine every. We're with you – more support is on the way.