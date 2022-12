Про це написала посол України в Естонії Мар'яна Беца у Twitter.

"Ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України, а саме до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави. Висловлюємо подяку МЗС Естонії, Мінкульту України й Мінекономіки Естонії за гуманітарні гарантії для допомоги українському народу", - написала Беца.

Another 11 buses with generators & energy equipment left Estonia for Ukraine, namely for Zhytomyr, Kharkiv, Bucha & Poltava. Grateful to @MFAestonia @MCIPUkraine @EconMinEstonia for humanitarian assurance to help Ukrainian people #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/9kwtSx02nL