Про це повідомляє Space.

В NASA розповіли, що вертоліт зміг піднятися на висоту 14 метрів та побити власний рекорд, який становив 12 метрів. Цієї планки гвинтокрил зміг досягти тричі під час місії на Марсі.

До цього Ingenuity пережив велике оновлення, яке дозволило йому уникати небезпеки під час приземлення та використовувати цифрові карти для навігації.

