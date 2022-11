Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він зазначив, що Росія умисно прикривається нібито "легітимними цілями", аби виправдати порушення міжнародного права й воєнні злочини проти України в цілому.

"Вона (Росія, - ред.) вторглася в іншу країну, порушуючи міжнародне право, цілеспрямовано руйнує її інфраструктуру та вчиняє масові вбивства. Рішення G7 про початок розслідування російських злочинів - перший крок на шляху до неминучого. До трибуналу", - пише Подоляк.

RF has never had "legitimate goals" in Ukraine. It invaded another country violating international law, deliberately destroys its infrastructure and commits mass murders. The G7 decision to start ru-crimes investigation — first step on the way to the inevitable. To the Tribunal.