Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовне страждання. Ми всі пам'ятаємо жахіття в Бучі. За оцінками, на сьогодні загинуло понад 20 000 мирних жителів і понад 100 000 українських військових", — сказала Урсула.

Проте вона не уточнила, йдеться про загиблих або про загиблих та постраждалих.

"Росія має заплатити за свої жахливі злочини, зокрема, за злочин агресії проти суверенної держави", — зазначила вона.

Фон дер Ляйєн запропонувала створити спеціалізований суд за підтримки ООН з розслідування та судового переслідування злочинів РФ.

Українське військове керівництво поки не прокоментувало заяву очільниці Єврокомісії.

Згодом з відео на сторінці Урсули фон дер Ляєн у твіттері вирізали уривок, в якому вона називає кількість вбитих українських військових та цивільних.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9