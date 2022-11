Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі написав у своєму Twitter-акаунті.

Він розповів, що сьогодні, 29 листопада, провів зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

За словами Гроссі, вони продовжили обговорення негайного створення захисної зони навколо окупованої російськими військами Запорізької АЕС.

Глава МАГАТЕ також повідомив про наміри організації посилити свою присутність в Україні.

"Я підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях України для захисту її енергетичної інфраструктури", — написав Гроссі.

